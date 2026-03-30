İsrail’de İran saldırısını NTV ekibi görüntüledi

İsrail'in ABD desteği ile İran'a yönelik başlattığı saldırılarda bir ay geride kalırken, İran'ın misillemeleri de devam ediyor.

İsrail’in Ramat Hovav Sanayi Tesisi’ne düzenlenen saldırının ardından İran güçleri, tesisin yakınlarındaki yüksek gerilim hattını da hedef aldı.

Olay anı, bölgedeki NTV muhabiri Osman Terkan ve kameraman Cüneyt Ali Horozal tarafından kaydedildi.

CANLI YAYINDA KRİTİK ANLAR

Saldırının etkisi ve bölgedeki gelişmeler, NTV ekibi tarafından canlı olarak aktarıldı. Muhabir ve kameraman, saldırının şiddetini ve bölgedeki durumu anbean takipçilerine iletti.

BASIN VE GÜVENLİK MENSUPLARI YERE YATTI

Canlı yayında yansıyan görüntülerde, yüksek gerilim hattına yönelik saldırının yarattığı hasar ve çevredeki güvenlik önlemleri gözler önüne serildi.

Olayla ilgili İsrail ve uluslararası yetkililerden açıklama bekleniyor.