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    Fırat Kalkanı şehidinin babası 11 gün önce şehitler için türkü söyledi

    Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşiyle yaralanan Mevlüt Yoğurtcu, kaldırıldığı hastaneden şehit oldu. Şehidin babasının 11 gün önce şehitler için söylediği türkü gündem oldu.
    • 27.07.2022 - 12:36
    • Güncelleme : 27.07.2022 - 13:58
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    Fırat Kalkanı şehidinin babası 11 gün önce şehitler için türkü söyledi

    Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 askerin şehit olduğunu açıkladı.

    Hain teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu yaralanan Tankçı Sözleşmeli Er Mevlüt Yoğurtcu, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

    Şehidin babası Şahin Yoğurtcu, söz ve müziği kendisine ait olan türküyü 16 Temmuz tarihinde kendi sosyal medya hesabında paylaştı.

    Şehit türküsü yürekleri dağladı

    Baba Yoğurtcu'nun oğlu şehit olmadan 11 gün önce söylediği şehit türküsü, sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşılmaya başladı.

    Şehit babasının 'Şehit olmuş benim kınalı kuzum' sözlerine yer verdiği türkü yürekleri dağladı.

    Fırat Kalkanı şehidinin babası 11 gün önce şehitler için türkü söyledi VİDEO

    Fırat Kalkanı şehidinin babası 11 gün önce şehitler için türkü söyledi #1

    'Oğlum Mevlüt Yoğurtcu şehit oldu'

    Oğlunun şehit haberini de sosyal medya hesabından paylaşanbaba, yaptığı paylaşımda, 'Oğlum Mevlüt Yoğurtcu şehit oldu' ifadelerine yer verdi.

    Öte yandan, Çankırı doğumlu olan Şehit Mevlüt Yoğurtcu’nun Ankara’da yaşadığı, evli ve 1 çocuklu olduğu bilgisine ulaşıldı.

    Fırat Kalkanı şehidinin babası 11 gün önce şehitler için türkü söyledi #2

    Ankara'da toprağa verilecek

    İHA'nın aktarımına göre; Şehit Tankçı Sözleşmeli er Mevlüt Yoğurtcu’nun naaşının, Ahmet Akseki Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ankara Pursaklar’da toprağa verileceği öğrenildi.

    Fırat Kalkanı şehidinin babası 11 gün önce şehitler için türkü söyledi #3

    Fırat Kalkanı şehidinin babası 11 gün önce şehitler için türkü söyledi #4


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