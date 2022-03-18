Fuat Oktay, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümünü kutladı

Oktay, Çanakkale kahramanlarıyla ilgili mesaj yayınladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı, "Çanakkale'yi geçilmez kılan tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyorum" dedi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü törenlerle kutlanacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, tarihin dönüm noktalarından biri olan zaferle ilgili mesaj paylaştı.

"ÇANAKKALE'Yİ GEÇİLMEZ KILAN KAHRAMANLARIMIZI RAHMETLE ANIYORUM"

Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Asım'ın nesli… diyordum ya… nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek.

Çanakkale Zaferi'nin 107. yılında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Çanakkale'yi geçilmez kılan tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.