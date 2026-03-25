Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yeni gelişme

İstanbul Ümraniye Sıddık Sokak'ta, korkunç bir cinayet meydana geldi.

Ümraniye'de işlenen cinayet, günlerdir tüm Türkiye'nin gündeminde.

Rapçi Canbay & Wolker grubundan Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak istedi ve futbolcu arkadaşından da yardım istedi.

Ancak Vahap Canbay'ın barışma istediği kanla bitti...

Canbay, araları iyi olduğu öğrenilen arkadaşı Kubilay Kundakçı’dan yardım isterken Kundakçı, Vahap Canbay ve arkadaşlarıyla birlikte, Aleyna Kalaycıoğlu’nun bulunduğu stüdyonun önüne geldi.

GENÇ FUTBOLCU KURTARILAMADI

Grup araç içerisinde beklediği sırada futbolcu Kubilay Kundakçı, kurşunların hedefi oldu ve ağır yaralandı.

Hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere hayatını kaybetti.

PEŞ PEŞE TUTUKLAMALAR

Kundakçı'yı öldüren Alaattin Kadayıfçıoğlu ile Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan ile birlikte tutuklandı.

TUTUKLAMA GEREKÇELERİ

Alaatin Kadayıfçıoğlu "kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Olay sırasında yanında olan sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu'nun, olay anında silahı kullanan Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun hemen arkasında bulunduğu, diğer şüphelilerle birlikte konvoy halinde olay yerine geldiği tespit edildi.

Sabah'ın haberine göre; cinayetin ardından ise Kalaycıoğlu'nun, polisi aramak yerine, silahı elinde bulunan asli faille birlikte olay yerinden hızla uzaklaştığı belirlendi.

"ALEYNA SUÇLUYU KAYIRDI"

Mahkeme, bu tespitler doğrultusunda Aleyna Kalaycıoğlu'nun "kasten öldürme" suçuna müşterek fail ya da en azından yardım eden sıfatıyla iştirak ettiğini ve ayrıca suçluyu kayırma suçunu işlediğini değerlendirdi.

İZZET YILDIZHAN "KAÇIŞA DESTEK VERDİ"

İzzet Yıldızhan yönünden dosya incelendiğinde, savunmalarının hayatın olağan akışına aykırı, kaçamaklı ve suçtan kurtulmaya yönelik inkâr içerikli olduğu değerlendirildi.

Dosyada yer alan delillere göre, Yıldızhan'ın gerçekleşen kasten öldürme eylemini resmî makamlara bildirmek yerine, asli failin kaçmasına ve saklanmasına yardım ettiği, bu nedenle TCK'nın 283. maddesi kapsamında "suçluyu kayırma" suçunu işlediği değerlendirildi.

Emekli polis memuru Engin T.'nin de mesleki tecrübesine rağmen cinayet zanlısını ihbar etmek yerine sakladığı tespit edildi.