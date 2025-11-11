Gabar'da petrol üretimi yüzde 42 ile zirveye çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gabar'da 13 Eylül 2021'de "Şehit Esme Çevik-1" kuyusunun devreye girmesiyle günlük 10 bin varil üretim başladı.

Ardından gelen keşifler, Türkiye'yi coşturdu.

2022'de TPAO'nun yoğun sondaj çalışmaları neticesinde, "Şehit Aybüke Yalçın" sahasında yüksek kaliteli petrol yatakları tespit edildi.

Bu keşif, Cumhuriyet tarihinin karada en büyük petrol zaferi olarak tarihe geçti ve sahanın toplam rezerv değeri 37 milyar dolara ulaştı.

MÜJDELER SÜRÜYOR

2023'te hız kazanan çalışmalar, 100 kuyu hedefiyle günlük 100 bin varil üretim vaadini taçlandırdı. Bölgede 45 ayda 32,6 milyon varil ham petrol çıkarıldı.

Altyapı hamlesi de gecikmedi. Keşfin ardından 2 yılda 480 kilometre yol inşa edildi, 1850 metre rakıma kadar uzanan yollar, Şırnak-Mersin karayolu mesafesi kadar olan bir lojistik ağ oluşturdu.

Gabar petrolü, uluslararası hatlara bağlanarak ihraç edilmeye başlandı; yeni keşifler ise mevcut kuyulardan 5-10 kat büyük rezervler müjdeliyor.

"EKONOMİMİZE 2 MİLYAR DOLARLIK DESTEK DEMEK"

Bakan Bayraktar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2026 yılı bütçelerine ilişkin sunum yaptı.

Bakan Bayraktar, Gabar'ın milli gururunu vurgulayarak, "Petrol ve doğalgazda tarihimizin en yüksek üretim seviyelerine ulaştık. Gabar'da günlük 81 bin varil ile cari açığa vurduğumuz darbe, ekonomimize yıllık 2 milyar dolarlık destek demek.

Bu başarı, Türkiye'nin enerji ithalatına bağımlılığını azaltırken, Şırnak gibi doğu illerine istihdam ve kalkınma getiriyor. Gabar, dünden bugüne sadece bir petrol sahası değil; bağımsızlık sembolü, geleceğin teminatı." dedi.