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Haber Merkezi

İsrail, İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenliyor.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda yaşamını yitirdi.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

TAHRAN'DA SON DURUM

İsrail ile İran arasında şiddetlenen çatışmalarda son durumu Aydınlık gazetesi muhabiri Gürkan Demir, TV100 ekranlarında İran'ın başkenti Tahran'dan aktardı.

Demir, şunları söyledi:

Şöyle bir bilgilendirme yapıldı, insansız hava araçları Tahran'daki petrol rafinerisine zarar vermeye çalışıyordu ancak savunma sistemleri aktife edilerek etkisiz hale getirildi. Kızıl bayrağın çekildiği yer dün sabah saatlerinde İranlıların ilk eylem yaptığı adres Cemkeran Camii oldu.