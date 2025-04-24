Gazeteci Özlem Gürses’e 1 yıl 3 ay hapis cezası

ANKA

Gazeteci Özlem Gürses, YouTube kanalında Suriye’deki gelişmeleri değerlendirirken sarf ettiği sözler nedeniyle incelemeye alınmıştı.

“Devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılamak” suçlamasıyla hakkında dava açıldı.

Gürses'in yargılandığı dava, İstanbul 30. Asliye Ceza Mahkemesi’nde karara bağlandı.

1 YIL 3 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

İstanbul 30. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında mahkeme, Gürses’in suçlu olduğuna hükmetti ancak cezayı 1 yıl 3 ay hapis olarak belirledi.

5 YIL BOYUNCA DENETİME TABİ TUTULACAK

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararıyla Gürses, 5 yıl boyunca denetim süresine tabi olacak.

Bu süre içinde başka bir suç işlemezse, ceza dosyası kapanacak. Mahkeme ayrıca, Gürses’in Aralık 2024’ten beri devam eden yurt dışı çıkış yasağını da kaldırdı.

NE OLMUŞTU

Gürses, 19 Aralık 2024’te YouTube kanalı TV OZ’de yaptığı yayında, “DEAŞ yapısı, yani TSK-SMO yapısı Kürtlerin olduğu bölgelerde küçük küçük kazanımlar elde etmiş” ifadeleri nedeniyle gözaltına alınmış ve hakkında soruşturma başlatılmıştı.

2 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu sözlerin Türk Silahlı Kuvvetleri’ni (TSK) terör örgütüyle ilişkilendirdiği ve aşağıladığı gerekçesiyle Gürses hakkında, 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlamıştı.

"SÖZLERİM YANLIŞ ANLAŞILDI"

Gürses, savcılık ifadesinde sözlerinin yanlış anlaşıldığını, TSK’yı terör örgütüyle ilişkilendirme gibi bir niyetinin olmadığını ve dil sürçmesi ya da eksik bağlam nedeniyle böyle bir algı oluştuğunu belirtmişti.

Dava süreci, ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü tartışmalarını da beraberinde getirdi. Gürses’in 51 gün süren ev hapsi, sosyal medyada ve kamuoyunda geniş yankı uyandırmış, bazı kesimler bu durumu eleştirirken, diğerleri TSK’ya yönelik sözleri nedeniyle cezalandırılmasını savunmuştu.