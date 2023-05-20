Gaziantep hava sahasında tanımlanamayan cisim! Uçuşlar iptal edildi Gaziantep Havalimanı'nda tüm uçuşlar durduruldu. 26 uçuş iptal edilirken NOTAM ilan edildi.

ensonhaber.com

Gaziantep hava sahasında ilginç bir durum tespit edildi.

Saat 00.30 sularında 9 bin feet yükseklikte seyir halinde olan iki yolcu uçağının kokpit ekibi tanımlanamayan bir cisme rastladı.

Pilotlar durumu Gaziantep Hava Kontrol Kulesi'ne bildirirken, tanımlanamayan cidim kontrolörler tarafından da teyit edildi.

Uçuşlar durdu

Olay sonrasında Gaziantep Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu.

NTV'de yer alan habere göre, Gaziantep'e inişi planlanan bazı uçaklar Şanlıurfa ve Adana Havalimanları'na yönlendirildi.

Geceden bu yana Gaziantep Havalimanı'dan 13 kalkış, 13'ü iniş olmak üzere 26 sefer iptal edildi.

Gaziantep Havalimanı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Başmüdürlüğü'nden alınan bilgiye göre NOTAM yayımlanmadığı öğrenilirken, ilerleyen saatlerde konuya ilişkin resmi açıklama yapılacağı belirtildi.

Bir diğer yandan uçak seferleri, şüpheli cisimle ilgili değerlendirmelerin ardından 12 saat sonra yeniden başladı.

NOTAM nedir?

Uçuş ve yer emniyeti kapsamında bazı çalışma veya tehlikeyi zamanında duyurmak adına yapılan bir ikaz yayını.