Gaziantep'te hayat normale dönüyor

Son 54 yılın en etkili kar yağışı sonrası zor anların yaşandığı Gaziantep'te yollar temizlenerek ulaşıma açıldı.

Gaziantep'te, salı günü öğle saatlerinde başlayan ve gece boyu süren kar yağışı ile günlük yaşam durma noktasına geldi.

Yolların kapanması nedeniyle binlerce kişi yollarda araçlarında mahsur kaldı.

Yardım bekleyen vatandaşlar ekiplerin seferber olmasıyla kurtarılırken, yollar kontrollü şekilde ulaşıma açıldı.

YOLLARDAKİ KARLAR TEMİZLENDİ

Kent merkezinde de dün yoğun yağış ve buzlanma nedeniyle toplu taşıma araçları seferlerini yapamadı, yüzlerce kişi ev ve iş yerlerine yürüyerek gitmek zorunda kaldı. Kentte kar yağışı durdu, hava sıcaklığı 1 derece oldu. Gece boyu yürütülen ve bugün de devam eden çalışmalar ile birçok bölgede yollar temizlenerek ulaşıma açıldı.

Birçok kişi iş kaza riskini göz önünde bulundurarak toplu taşıma araçlarını kullanmayı tercih etti. Vatandaşların yaya olarak kullandığı güzergahların da belediye ekipleri tarafından temizlendiği kentte, bazı kişiler ise kar altında kalan araçlarını bulundukları yerlerden çıkarmaya çalıştı.

METEOROLOJİ'DEN UYARI

Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, kentte kar yağışı sonrası kuvvetli rüzgar ile birlikte buzlanma, don ve bölgenin yüksek kesimlerinde çığ tehlikesinin bulunduğunu bildirdi.