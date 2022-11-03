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    Gaziosmanpaşa'da operasyonda çok sayıda mühimmat ele geçirildi

    İhbar üzerine bir sitedeki eve düzenlenen operasyonda, el bombası, Kalaşnikof, uzun namlulu silah ve çok sayıda mermi ele geçirilirken 4 şüpheli gözaltına alındı.
    • 03.11.2022 - 09:52
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    Gaziosmanpaşa'da operasyonda çok sayıda mühimmat ele geçirildi

    İstanbul'un Gaziosmanpa ilçesinde, 27 Ekim perşembe günü ihbar üzerine bir evde mühimmat olduğu bilgisi öğrenildi.

    Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Mevlana Mahallesi'nde bulunan sitedeki daireye gece saatlerinde baskın yaptı.

    Mühimmat ele geçirildi

    Baskında atışa hazır dolu vaziyette lav silahı, Uzi olarak bilinen suikast silahı, Kalaşnikof marka 2 adet uzun namlulu silah, bir tabanca, 3 el bombası ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi.

    4 şüpheli gözaltına alındı

    Operasyonda Şivan B., Deniz A., Yunus Emre O., ve Muhammet Ali B., gözaltına alındı.

    Zanlıların suç dosyaları kabarık

    DHA'nın haberine göre, gözaltına alınan şüphelilerin kasten yaralama, hırsızlık, yankesicilik ve çeşitli suçlardan çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.

    Gaziosmanpaşa da operasyonda çok sayıda mühimmat ele geçirildi #1

    Gaziosmanpaşa da operasyonda çok sayıda mühimmat ele geçirildi #2

    Gaziosmanpaşa da operasyonda çok sayıda mühimmat ele geçirildi #3


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