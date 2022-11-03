Gaziosmanpaşa'da operasyonda çok sayıda mühimmat ele geçirildi

İhbar üzerine bir sitedeki eve düzenlenen operasyonda, el bombası, Kalaşnikof, uzun namlulu silah ve çok sayıda mermi ele geçirilirken 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'un Gaziosmanpa ilçesinde, 27 Ekim perşembe günü ihbar üzerine bir evde mühimmat olduğu bilgisi öğrenildi.

Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Mevlana Mahallesi'nde bulunan sitedeki daireye gece saatlerinde baskın yaptı.

Mühimmat ele geçirildi

Baskında atışa hazır dolu vaziyette lav silahı, Uzi olarak bilinen suikast silahı, Kalaşnikof marka 2 adet uzun namlulu silah, bir tabanca, 3 el bombası ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi.

4 şüpheli gözaltına alındı

Operasyonda Şivan B., Deniz A., Yunus Emre O., ve Muhammet Ali B., gözaltına alındı.

Zanlıların suç dosyaları kabarık

DHA'nın haberine göre, gözaltına alınan şüphelilerin kasten yaralama, hırsızlık, yankesicilik ve çeşitli suçlardan çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.