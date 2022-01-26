Buzlu yollar sabah işlerine gitmek isteyen kişilere zor anlar yaşatırken, vatandaşlardan Öktem Eroğlu, "Rampadan inemiyoruz, ben de cambazlık yaparak inebildim" dedi.

İstanbul'da kar yağışının ardından buz tutan ara sokaklar, sabah işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi'nde yokuştan inenmek isteyen yayalar kendi yöntemleriyle ilerlemeye çalıştı.

Yokuşu kullananların neredeyse hepsi düşme tehlikesi yaşadı, bazıları ise düştü.

"BEN DE CAMBAZLIK YAPARAK İNEBİLDİM"

Öktem Eroğlu, "Bakın düz yolda bile duramıyoruz buzdan. İş yerim burada ama ulaşım maalesef imkansız gibi bir şey. Herhalde yeterli bir tuzlama çalışması yapılmamış. İnemiyorsunuz rampadan. Ben de cambazlık yaparak inebildim başka da yapılacak bir şey yoktu. Ben doğma büyüme buralıyım yağışlarda maalesef böyle oluyor." dedi.

Gaziosmanpaşa'da yokuştan inen yayaların zor anları

"TUZLAMA YOK KAR TEMİZLEME YOK"

Bilal Yalvaç ise, "Bu yokuş kötü, bu sefer kara hazırlıksız yakalandılar herhalde. Büyükşehir de ilçe belediyeleri de bana göre sınıfta kaldı çok hazırlıksız yakalandılar. Ara sokaklarda hiçbir çalışma yok. Tuzlama yok, kar temizleme yok. Sadece ana arterler açık ama şehir ana arterlerden ibaret değil. Ben de çok zor indim. Burası açıktır diye düşündüm çünkü burada bir sürü bina var. İnsanlar ekmek almaya gidecek su almaya gidecek işe gidecek ama durum kötü burada." diye konuştu.





























