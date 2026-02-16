Gazze'de Türk bayrakları altında Ramazan hazırlığı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İsrail’in saldırılarında ağır hasar gören Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde, Ramazan hazırlıkları sürüyor.

Ateşkesin ardından İsrail'in çekildiği bölgelerde yıkım gözle görülür hale gelirken, Gazze halkı ise umutla yeniden hayata tutunmaya çalışıyor.

Saldırılarda büyük ölçüde tahrip olan ve bazı binaların halen enkaz halinde bulunduğu sokakta, Türkiye menşeili bir derneğin girişimiyle duvarlara Ramazan temalı resimler yapıldı, sokaklara süslemeler asıldı.

Ateşkese rağmen zor yaşam koşullarının sürdüğü bölgede yapılan çalışma, özellikle çocuklar için Ramazan atmosferini canlandırmayı amaçlıyor.

Sokaklara asılan Türk bayrakları da görenleri duygulandırdı.

"ENKAZIN İZLERİ HALA GÖRÜLÜYOR"

Mahallede çizim ve süsleme çalışmalarına katılan ressam Hani Dahman, Han Yunus’ta en fazla yıkıma maruz kalan mahallelerden birinde çalışma yaptıklarını belirterek, “Enkazın izlerinin hâlâ görüldüğü bu mahalleyi özellikle seçtik.” dedi.

"BİZİM YAPTIĞIMIZ DA BİR İBADET"

Barış isteyen bir halk olduklarını vurgulayan Dahman, Ramazan ayının İslam’daki önemine değinerek, "Aslolan Ramazan'ı ibadetlerle karşılamaktır. Bizim yaptığımız da bir ibadettir. Allah’a en sevimli amellerden biri bir Müslüman'ın kalbine sevinç girmesidir.” dedi.

Organizasyonu yürüten Meryem Avadullah, derneğin Gazze’de savaş öncesinde de insani faaliyetler yürüttüğünü belirterek, Ramazan yaklaşırken yıkımın ortasında küçük de olsa bir hazırlık yapmak istediklerini söyledi.

"BU MÜBAREK AY BİRLİĞİMİZİ GÜÇLENDİRSİN"

Avadullah, Türkçe yaptığı açıklamada ise, “Ramazan hazırlıklarını başlattık. Bu harap ortamın içinde resim ve süslemelerle Ramazan'ı karşılıyoruz. Bu mübarek ayın birlik ve beraberliği güçlendirmesini diliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bölge sakinlerinden Hasan el-Alul da Ramazan ayının toplumda sevgi ve dayanışma ruhunu güçlendirdiğini belirterek, yaşanan yıkımın sona ermesini, daha huzurlu günlerin gelmesini ve çocukların yeniden okullarına dönebildiği bir döneme ulaşmayı umut ettiklerini söyledi.