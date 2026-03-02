İncirlik yayını soruşturmasında 5 kişi adli kontrolle serbest

Adana’da, ANKA Haber Ajansı’nın İncirlik Hava Üssü çevresinden yaptığı canlı yayınla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İsrail'in İran'a yönelik düzenlediği hava saldırılarının ardından bölgedeki stratejik askeri noktalar dikkatle izlenmeye başlandı.
ANKA Haber Ajansı, İncirlik Hava Üssü'nden yaklaşık 1 saat 14 dakika süren canlı yayın gerçekleştirdi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yayının ardından Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görüntülerin paylaşılmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, muhabir S.Ö., belediye personeli G.B., gazeteci M.B. ile çekim için izin verdiği ileri sürülen iş yeri sahibi Ö.A.'yı gözaltına aldı.
ANKA Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener de Ankara’da gözaltına alınarak Adana'ya getirildi.
5 KİŞİ ADLİ KONTROLLE SERBEST
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Kenan Şener ve diğer 4 kişi, adli tıptaki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Hakim karşısına çıkan Kenan Şener ve diğer 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.