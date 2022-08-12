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    Göç İdaresi Başkanlığı'na atama kararları Resmi Gazete’de

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Göç İdaresi Başkanlığı'na atamalar yapıldı. Göç İdaresi Başkanlığı'na başkan yardımcılığı görevine Can Ozan Tuncer atandı.
    • 12.08.2022 - 05:00
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    Göç İdaresi Başkanlığı'na atama kararları Resmi Gazete’de

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Göç İdaresi Başkanlığı'na yapılan atamalar Resmi Gazete’de yayınlandı.

    Yayımlanan atama kararına göre, Göç İdaresi Başkanlığı'nda başkan yardımcılığı görevine İçişleri Bakanlığı İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanı Can Ozan Tuncer atandı.

    Diğer atamalar şu şekilde:

    Uyum ve İletişim Genel Müdür vekili Gökçe Ok,

    Yabancılar Genel Müdürü vekili Gözde Özkorul,

    Uluslararası Koruma Genel Müdür vekili Muhammet Selami Yazıcı,

    Düzensiz Göç ile Mücadele ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdür vekili Ramazan Seçilmiş ile Rehberlik ve Denetim Başkan vekili Hacı Memet Gürlek aynı görevlere asaleten atandı.

    Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü değişti

    İller idaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mustafa Fırat Taşolar, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü olarak göreve getirildi.

    Göç İdaresi Başkanlığı na atama kararları Resmi Gazete’de #1


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