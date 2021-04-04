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    Göçmenleri geri iten Yunan gemisine müdahale

    Göçmenleri Türk kara sularına geri itmeye çalışan Yunan sahil güvenlik botuna Türk sahil güvenlik unsurlarının müdahalesi, insansız hava aracı tarafından görüntülendi.
    • DHA
    • 04.04.2021 - 12:18
    • Güncelleme : 04.04.2021 - 12:31
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    Göçmenleri geri iten Yunan gemisine müdahale

    Yunan unsurlarının, aralarında çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenlere yönelik gayriinsani tutumu ve Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının yardım eli uzatması, bölgedeki İHA tarafından kaydedilen görüntülere yansıdı.

    TEHLİKELİ MANEVRALAR YAPTILAR

    Görüntüde, Yunanistan’a ait LS-70 sahil güvenlik botunun Midilli Adası’nın kuzeyinde çocukların da bulunduğu 20-25 kişilik düzensiz göçmen grubunun lastik botuna tehlikeli şekilde yaklaştığı, tehlikeli manevralarla botu Türk kara sularına geri ittiği görülüyor.

    Göçmenleri geri iten Yunan gemisine müdahale #1

    Göçmenleri geri iten Yunan gemisine müdahale ViDEO

    TÜRK BOTU GELİNCE GİTTİLER

    Ayrıca, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait botun gelmesi üzerine Yunan unsurlarının düzensiz göçmenlerin bulunduğu botun yanından uzaklaşması, düzensiz göçmenlerin de Türk sahil güvenlik unsurları tarafından kurtarılması yer alıyor.

    Göçmenleri geri iten Yunan gemisine müdahale #2

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