Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri iptal edildi

Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine bugün yapılması planlanan feribot seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

Aralık ayının son günlerine yaklaşırken, yurdun büyük bir kesimi soğuk havanın etkisine girdi.

Doğu'da kar yüzünü gösterirken, birçok köy yeri ise ulaşıma kapandı. Yurdun batı bölgelerinde yoğun yağış ve rüzgar etkili oluyor.

Yoğun yağış ve rüzgarın etkili olduğu Ege'de, feribot seferleri iptal edilmeye başlandı.

FERİBOT SEFERLERİNE HAVA ENGELİ

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firmasından yapılan açıklamaya göre; Kuzey Ege Denizi'ndeki lodos nedeniyle bugün Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferleri iptal edildi.