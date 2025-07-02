Gözaltına alınan Tunç Soyer'in ilk görüntüsü

CHP'li belediyelerin yolsuzlukları bir bir ortaya çıkıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden sonra şimdi de İzmir'deki kirli işler mercek altında.

Bu kapsamda İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması için düğmeye basıldı.

GÖZALTI SAYISI 130 OLDU

Operasyon kapsamında gözaltı sayısı 130'a yükseldi.

Gözaltına alınan eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer ve diğer şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Şüphelilerin; Sayıştay Raporu, Mülkiye Müfettişi Raporu, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Denetim Raporu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığı İç Denetim Raporu ve bilirkişi raporlarına istinaden 'İhaleye fesat karıştırma', 'Edimin ifasına fesat karıştırma' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarından gözaltına alındığı bildirildi.

GÖZALTINDAKİ TUNÇ SOYER'DEN İLK GÖRÜNTÜ

Öte yandan operasyon görüntüleri de ortaya çıktı.

Tunç Soyer'in de sağlık kontrolüne götürüldüğü anlara ilişkin görüntüler, emniyet birimlerince yayınlandı.

SORUŞTURMANIN DETAYLARI

İZBETON şirketi ve kooperatiflere yönelik soruşturmanın detayları da ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin, Örnekköy kentsel dönüşüm projelerinde 'nitelikli dolandırıcılık', Karabağlar ve Gaziemir projelerinde 'nitelikli dolandırıcılık teşebbüsü', araç ve iş makinesi kiralama ihalelerinde 'ihaleye fesat', 2021-2024 yılları arasında 'harcamada usulsüzlük', asfalt ve araç kiralama ihalelerinde 'ihaleye fesat' ve yersiz ödeme ile alt yüklenici RAMER ve SİYAM firmalarına ilişkin 'usulsüzlük' suçlamalarıyla suçlandıkları öğrenildi.

KAMU ZARARI 41 MİLYON LİRA

Soruşturmada Örnekköy Kentsel Dönüşüm projesi kapsamında İZBETON ile kooperatifler arasında yapılan anlaşmalarda 'nitelikli dolandırıcılık' yapıldığı, İçişleri Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZBETON A.Ş., iki kooperatif ve 463 vatandaşın mağdur edildiği belirtildi.

Bu kapsamda kamu zararının 41 milyon 935 bin 79 TL olduğu açıklandı. Şüpheliler arasında Tunç Soyer, Heval Savaş Kaya, Şenol Aslanoğlu ve kooperatif yöneticileri yer aldı.

Gaziemir ve Karabağlar'daki kentsel dönüşüm projelerinde ise henüz hayata geçmeyen bazı planlar üzerinden 'dolandırıcılığa teşebbüs' edildiği iddia edildi.

Zarar miktarı henüz belirlenememekle birlikte, Tunç Soyer, Heval Savaş Kaya, kooperatif yöneticileri ve Fırat Erkol bu başlık altında şüpheli olarak gösterildi.

29 MİLYON LİRA YERSİZ ÖDEME

İş makinesi kiralamalarında yapılan işlemlerde ihaleye fesat karıştırıldığı ve edimin ifasına fesat karıştığı belirtildi. Fahiş fiyatlarla alımlar yapıldığı, toplamda 18 milyon 933 bin 797 TL kamu zararına ve 29 milyon 841 bin 790 TL yersiz ödemeye yol açıldığı ifade edilirken, Heval Savaş Kaya, Hüseyin Şimşek, kontrol teşkilatı ve ONAS ile AS-YOL firmalarının yöneticileri şüpheli olarak yer aldı.

Soruşturma kapsamında 2021 ile 2024 yılları arasındaki harcamalarda da usulsüzlük tespit edildiği kaydedildi. Konaklama, ulaşım, yemek ve organizasyon giderlerinde belge eksiklikleri ve suistimaller sonucu 5 milyon 937 bin 136 TL'lik kamu zararının oluştuğu belirtildi. Heval Savaş Kaya, Hüseyin Şimşek ve Mehmet Alphan Bozan'ın bu süreçte sorumlu olduğu ifade edildi.

İHALELERE HAYALİ BEDELLER

Ayrıca asfalt ve araç kiralama ihalelerinde gerçekte yapılmayan işler yapılmış gibi gösterildiği, fazla fatura kesildiği, toplamda 243 milyon 305 bin 735 TL kamu zararına ve 224 milyon 252 bin 724 TL yersiz ödemeye neden olunduğunun tespit edildiği kaydedildi. Buket Berber, Şule Kök Yıldırım, Murat Vartoprak, alt yüklenici firmalar (CEVLOG, Ege Tem), kabul komisyonları, Heval Savaş Kaya ve SİYAM firması yetkilileri bu kapsamda şüpheli olarak gösterildi. RAMER ve SİYAM firmalarına veriler de soruşturma dosyasında yer aldı.

Alt yüklenici ihalelerinde, hiç yapılmayan işler için ödeme yapıldığı, ihale sözleşmelerine ise hayali bedeller yazıldığı belirtildi. Bu yolla 20 milyon 935 bin 513 TL kamu zararının oluştuğu kaydedildi.

TOPLAM ZARAR 1,5 MİLYAR LİRANIN ÜSTÜNDE

Soruşturma dosyasında bilirkişilerce yapılan incelemelerde, İZBETON A.Ş.'nin Arvento marka araç takip sistemine kayıtlı olmayan araçlar üzerinden 967 milyon 326 bin 288 lira zarara uğratıldığı belirlendi. Toplanan veriler ışığında yersiz ödemeler, kamu zararı, İZBETON ve mağdurların toplam zararlarının 1,5 milyar lirayı aştığı ifade edildi.