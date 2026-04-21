Manavgat Belediyesi'ne yeni operasyon: 21 şüpheli gözaltına alındı

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar sürüyor...

Son operasyon Antalya'da düzenlendi.

21 GÖZALTI KARARI

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen ve eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen'in tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında, 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda 21 şüpheliyi gözaltına aldı.

ARALARINDA İŞ İNSANLARI DA VAR

Şüpheliler arasında belediye çalışanları, turizmciler, iş insanları ve müteahhitlerin de olduğu belirtildi.

Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen, "rüşvet", "zimmet" ve "ihaleye fesat karıştırma", "irtikap", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "suç işleme amacıyla örgüt kurmak" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 11 Eylül 2025'te tutuklanmış, Sözen kardeşlerin evlerinde yapılan aramada yüklü miktarda para ve ziynet eşyası ele geçirildiği belirtilmişti.

OPERASYONLAR SÜRÜYOR

Devam eden operasyonlarda eski belediye başkan yardımcıları B.Ö. ve L.A'nın da aralarında bulunduğu 8 zanlı daha tutuklanmıştı.

2 Aralık 2025'te düzenlenen başka bir operasyonda ise 19 şüpheli gözaltına alınmış, 3'ü tutuklanmış, 10 Mart'ta ise gözaltına alınan 40 zanlıdan 12'si tutuklanmıştı.

Şüphelilerden bazılarının tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmalarının ardından tutuklu sayısı 11 olmuştu.

Öte yandan, Manavgat Belediyesi'ne yönelik bir diğer soruşturmada, belediye başkanıyken tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında olduğu 5'i tutuklu 43 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.