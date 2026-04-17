Gülistan Doku davasında çarpıcı ifade: Vali verileri silmem için talimat verdi

Gülistan Doku...

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi, Türkiye'nin gündeminden hiç düşmedi.

Tüm Tunceli'nin didik didik arandığı Gülistan'ın ailesi tam umudunu yitirmişken dava yeniden raftan indi ve üzerine gidilmeye başlandı.

13 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yeniden hız kazanan soruşturma kapsamında 13 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 13 kişiden 4 kişi, sabah saatlerinde Tunceli Adliyesi'ne sevk edildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Hakim karşısına çıkan eski polis Gökhan Ertok ve ardından Erdoğan Elaldı tutuklandı.

Savaş Gültürk ve Süleyman Önal’ın ise savcılık işlemleri devam ediyor.

Ertok'un savcılık ifadesi de ortaya çıktı.

"SİM KARTI VALİNİN KORUMASI VERDİ"

Edinilen bilgilere göre Ertok, Gülistan Doku’ya ait SIM kartın kendisine dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in yakın koruma polisi Şükrü Eroğlu tarafından verildiğini öne sürdü.

"VALİ VERİLERİ SİLMEM İÇİN TALİMAT VERDİ"

Ertok ayrıca, Tuncay Sonel’in Gülistan’ın WhatsApp yazışmaları ile sosyal medya mesajlaşmalarındaki önemli verilerin silinmesi yönünde talimat verdiğini iddia etti.

Tunceli Adliyesi’nde bulunan Erdoğan Elaldı, Süleyman Önal ve Savaş Gültürk’ün ifade işlemlerinin ise sürdüğü öğrenildi.

GÜLİSTAN DOKU'NUN KAYBOLMASI VE DAVA SÜRECİ

5 Ocak 2020'de Gülistan Doku, Tunceli'deki yurdundan ayrıldı.

Öğretmeninin evinden çıktıktan sonra eski erkek arkadaşı Zeinal Abakarov ile bir pastanede görüştü ve tartıştı.

KGYS kameralarına göre minibüse bindi; son görüntüsü saat 12.24’te Dinar Köprüsü üzerinde kaydedildi.

O günden beri kendisinden haber alınamadı.

Ailesi 6 Ocak'ta kayıp başvurusunda bulundu.

AYLAR SÜREN SU ALTI VE SAHA ARAMALARI YAPILDI

Başlangıçta intihar şüphesiyle Uzunçayır Baraj Gölü'nde aylar süren su altı ve saha aramaları yapıldı ancak hiçbir iz bulunamadı.

Soruşturmada baş şüpheli olarak Abakarov ve ailesi öne çıktı; delil karartma, kamera kayıtlarının silinmesi, HTS verilerindeki şüpheli hareketler, iddiaları gündeme geldi.

700 SAATLİK KAYITLAR İNCELENDİ

Tunceli'ye atanan Başsavcı Ebru Cansu, özel ekip kurdu.

Dosya 'cinayet' olarak ele alınmaya başlandı.

700 saate yakın KGYS ve PTS görüntüsü yeniden incelendi, HTS kayıtları, daraltılmış baz istasyonları ve yeni teknik raporlar devreye girdi.

"CESEDİN YERİ DEFALARCA DEĞİŞTİRİLDİ"

Ocak 2025'te 'Şubat' kod adlı gizli tanık, JASAT'a başvurdu.

Gülistan Doku'nun öldürüldüğünü, cesedinin Pertek ilçesi Koçpınar köyü girişindeki mezarlık yanında gömüldüğünü, daha sonra cesedin ve yanındaki sırt çantası ile silahın yerinin defalarca değiştirildiğini iddia etti.

CESET VE SİLAH İZLERİNE RASTLANDI

Bu beyan üzerine 12 Ocak 2025'te, yer altı görüntüleme cihazıyla arama yapıldı.

Rapora göre bölgede 1,60-1,70 metre uzunluğunda, 70-80 cm genişliğinde ve 80 cm derinliğinde mezar görünümünde şüpheli bir boşluk tespit edildi.

Oksitlenme izleri, ceset ve silah olduğu değerlendirilen metal cisimlerin bir süre burada kaldığını işaret ediyordu.

7 İLDE OPERASYON DÜZENLENDİ

Dün, gizli tanık ifadesi ve teknik deliller doğrultusunda Tunceli merkezli 7 ilde operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınanlar arasında, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Zeinal Abakarov ve ailesi, bazı kamu görevlileri ve üniversite personeli yer alıyor.

"GÜLİSTAN'I TANIMIYORUM" DEDİ

Gülistan Doku’nun ablası Aygül Doku, "Katil valinin oğludur." diyerek tepki gösterdi.

Aile avukatı ise "Dosyamız 1,5 yıldır insan öldürme olarak ele alınıyor, taleplerimiz kabul edildi." açıklamasında bulundu.

Dönemin Valisi Tuncay Sonel ise oğlunun Gülistan'ı tanımadığını belirterek iddiaları reddetti.