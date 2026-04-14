Gülistan Doku soruşturması: 13 şüpheliden 11'i cinayet şüphesiyle gözaltına alındı

Türkiye'nin gündeminde uzun süredir yer alan Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme..

Gülistan Doku, Tunceli'de 5 Ocak 2020’de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kaybolmuştu..

Yıllardır süren araştırmalara rağmen bir türlü bulunamayan Doku hakkında başlatılan soruşturmada hareketlilik yaşandı.

CİNAYET ŞÜPHESİYLE 13 ŞÜPHELİDEN 11'İ GÖZALTINA ALINDI

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla 7 ilde 13 şüpheli için "cinayet" şüphesiyle gözaltı kararı verildi.

GÖZALTINA ALINANLARIN ARASINDA DÖNEMİN TUNCELİ VALİSİ'NİN OĞLU DA VAR

Şüphelilerin arasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de bulunduğu belirtilirken, Sonel'in İstanbul'da gözaltına alındığı öğrenildi.

BAKAN GÜRLEK "UCU NEREYE GİDERSE GİTSİN" DEMİŞTİ

Sürecin, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in "Ucu nereye giderse gitsin" açıklamasının ardından hız kazandığı belirtiliyor.

NE OLMUŞTU

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak 2020'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.

Ailesi, 6 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu. Yol güzergahındaki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarında yapılan incelemelerde; bir minibüse bindiği görülen Doku'nun nerede indiği tespit edilemedi.

Araştırmalar sonunda Doku'nun cep telefonunun, en son Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki Sarı Saltuk Viyadüğü'nde sinyal verdiği belirlendi.

Dönemin Valisi Tuncay Sonel koordinesinde ve talimatıyla Uzunçayır Baraj Gölü'nde AFAD Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ankara, Denizli, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Manisa ve Kahramanmaraş büyükşehir belediyelerinden ekipler, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve gönüllülerden oluşan 542 kişilik personel, 88 araç, 38 bot, 10 ROV cihazı, 6 dron, 4 sonar ve 3 arama köpeğiyle yapılan aramalara rağmen Gülistan Doku'ya ait ize rastlanmayınca çalışmalar sonlandırıldı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, kaybolmadan önce son görüştüğü kişi olduğu belirtilen erkek arkadaşı Rusya doğumlu Zeinal A., olaydan yaklaşık 2 yıl sonra Antalya'nın Alanya ilçesinde gözaltına alındı. Zeinal A., 4 saat süren ifadenin ardından adli kontrolle serbest bırakıldı ve hakkında yurt dışı yasağı konuldu.

Zeinal A.'nın babası E.Y. hakkında da Gülistan Doku ile ilgili gizli kalması gereken kişisel bilgileri sosyal medyadan ifşa ettiği gerekçesiyle dava açıldı. Mahkeme, E.Y.'yi kişisel verileri ele geçirip, yaydığı gerekçesiyle 2,5 yıl hapse çarptırdı.

MİNİBÜSTEN NEREDE İNDİĞİ BELLİ DEĞİL

Yol güzergahındaki KGYS kameralarında yapılan incelemelerde, Gülistan Doku'nun 5 Ocak'ta öğle saatlerinde valiliğin yanındaki bir kafenin bahçesinde eski erkek arkadaşı Zeinal A. ile görüştüğü, daha sonra da yolun karşısına geçip şehir içi minibüse bindiği görüldü.

Dosyaya giren görüntülerde, Gülistan Doku'nun kafenin önüne nereden geldiği yer almadı. Ayrıca minibüse bindikten sonra nerede indiği de tespit edilemedi. Ayrıca, Doku'nun telefon sinyalinin en son tespit edildiği Sarı Saltuk Viyadüğü'nü yakından gören Munzur Üniversitesi'ne ait kameranın da bozuk olduğu belirtildiği için incelenemedi. Yine viyadüğü gören uzak bir kameranın 3,5 saatlik net olmayan görüntüsü de Ulusal Kriminal Büro'ya gönderildi ancak görüntüler netleştirilemedi.

Gülistan Doku'nun kaybolmadan önceki gece eski erkek arkadaşı Zeinal A.'nın evine girerken KGYS kameralarınca görüntülendiği, ancak ertesi gün ise kameraların açısının değişmesi nedeniyle evin kapısının görülmediği tutanaklara yansıdı.

DOSYA YENİDEN AÇILDI

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 2024 Haziran kararnamesiyle Tunceli'ye atanan Türkiye'nin 3 kadın başsavcısından biri olan Ebru Cansu, göreve başlar başlamaz Gülistan Doku dosyasını raftan indirip incelemeye başladı.

Soruşturmayı baştan ele alan Cansu'nun talimatıyla özel ekip kuruldu. Doku'nun kaybolmadan önceki gün ve kaybolduğu güne ait kentteki tüm KGYS görüntüleri PTS kayıtları toplandı. Gülistan'a ait yeni görüntülerin de bulunduğu, 67'si ana arter olmak üzere toplamda 70 KGYS ile güvenlik kameralarına ait ek 700 saatlik görüntü de dosyaya girdi. Gülistan'ın kaybolmadan önce erkek arkadaşı Zeinal A. ile görüşmek için geldiği kafeye nereden geldiğinin de ortaya çıktığı görüntüler, Başsavcılık ve özel ekip tarafından incelemeye alındı. Dosyadaki gizlilik kararının ise devam ettiği öğrenildi.