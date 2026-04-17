Gülistan Doku'nun ablası Ensonhaber'e konuştu: Valinin oğlunu işaret etti

Tunceli’de 5 Ocak 2020’ten bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyasında soruşturma yeniden hareketlendi. Altı yıldır yanıt bekleyen dosyada bu kez gözaltılar var.

SÜREÇ DEVAM EDİYOR

13 şüpheli hakkında işlem yürütülürken, yurt dışındaki bir isim için de kırmızı bülten süreci gündemde.

Soruşturmanın bu yeni aşamasında gözaltına alınanlar arasında Gülistan Doku’nun erkek arkadaşı Zeynel A. ile dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel’in de bulunduğu bildirildi.

ABLASI ENSONHABER'E ANLATTI

Aile ise ilk günden bu yana Gülistan'ın intihar etmediği iddiasını bir kez daha tekrarlıyor.

Ensonhaber muhabiri Rojda Altıntaş'a soruşturmadaki son gelişmeleri değerlendiren abla Aygül Doku, dosyanın artık çözüleceğine inandığını söyledi.

"GÜLİSTAN BİZDEN HABERSİZ BİR YERE GİDECEK BİRİ DEĞİLDİ"

Kardeşinin kaybolduğu ilk günden bu yana olayın intihar olarak değerlendirilmesine karşı çıktıklarını belirten Doku, şunları söyledi:

"Köprüye ilk gittiğimiz günden beri söylüyordum; kızımız intihar etmedi. Gülistan bizden habersiz bir yere gidecek biri değildi."

"VALİNİN OĞLUNUN CİNAYETİ İŞLEDİĞİ KESİNDİR"

Aygül Doku, şüphelerinin odağında dönemin valisinin oğlu Mustafa Türkay Sonel’in olduğunu açık açık dile getirdi.

Abla, "Valinin oğlunun cinayeti işlediği kesindir." söyleminde bulundu.

Doku, bu kanaatlerinin yıllardır taşıdıkları şüphelerle, mesaj içerikleriyle ve dosyaya sonradan girdiğini söylediği yeni bulgularla güçlendiğini öne sürdü.

"İNTİHAR ETTİĞİNE İNANDIRILMASI PLANLANDI"

Ailenin en çok dikkat çektiği başlıklardan biri, Gülistan Doku’nun kaybolmadan önce attığı mesajlar.

Aygül Doku, kardeşinin o gece korku içinde yardım sinyali verdiğini savunarak şöyle konuştu:

"Gülistan mesaj atıyor, ‘korkuyorum’ diyor. Rus konsolosluğunda bekle deniliyor. Ben o mesajlardan şunu anlıyorum. Ona yurt dışına götürüleceği söylendi, ardından köprüde görüntü verilerek herkesin intihar ettiğine inandırılması planlandı."

Ailenin iddiası, Gülistan’ın kendi iradesiyle değil, yönlendirilerek oraya götürüldüğü yönünde.

"ONA TUZAK KURULDU"

Aygül Doku’ya göre köprü görüntüsü bir son değil, planın parçasıydı. O gece yaşananların spontane değil, önceden hazırlanmış bir senaryonun sonucu olduğunu savunan Doku, "Gülistan’ı bilinçli şekilde köprüye götürmüşler. Onu öldürürken de tuzak kurmuşlar." dedi.

Aile, Gülistan Doku’nun ölümünün intihar gibi gösterilmek istendiğini düşünüyor.

"BİR ÇETE ONDAN BİR ŞEY İSTİYOR"

Aygül Doku, olayın yalnızca tek bir kişiden ibaret olmadığını da ileri sürdü.

Abla, "Bir çete ondan bir şey istiyor, Gülistan bunu kabul etmiyor. Ve onu öldürüyorlar." ifadelerini kullandı.