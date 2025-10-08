Abone ol: Google News

Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme: Bilirkişi heyeti incelemesi başladı

5. kattaki evinin penceresinden eğlendiği sırada aşağı düşerek hayatını kaybeden ünlü sanatçı Güllü'nün soruşturması çerçevesinde Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından oluşturulan bilirkişinin olayın yaşandığı dairede incelemelerine başladığı öğrenildi.

Türkiye, şarkıcı Güllü'nün ölümünü konuşuyor...

Güllü, 26 Eylül 2025 tarihinde Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki apartmanın 5. katındaki kapalı terasta kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetti.

'Güllü' adıyla tanınan ünlü sanatçı Gül Tut'un ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma sürerken yeni bir gelişme daha yaşandı.

BİLİRKİŞİ HEYETİ İNCELEMESİ BAŞLADI

Soruşturma çerçevesinde Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın adli tıp uzmanı, yüksek fizik mühendisi ve olay yeri inceleme uzmanının da içinde yer aldığı heyet inceleme gerçekleştiriyor.

İncelemeye Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz de bizzat katılıyor.

OTOPSİ RAPORU TAMAMLANMIŞTI

Güllü'nün şüpheli ölümünde gözler Adli Tıp Kurumu'na çevrilirken beklenen rapor geçtiğimiz günlerde gelmişti. 

Güllü'nün yüksek alkol etkisiyle kazara düştüğü değerlendirmesi yapılmıştı. 

