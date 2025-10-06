Güllü'nün otopsi raporu tamamlandı: Kanında alkole rastlandı

26 Eylül 2025 tarihinde Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki apartmanın 5. katındaki kapalı terasta Güllü, kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetti.

'Güllü' adıyla tanınan ünlü sanatçı Gül Tut'un ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma sürüyor.

OTOPSİ RAPORU TAMAMLANDI

Güllü'nün şüpheli ölümünde gözler Adli Tıp Kurumu'na çevrilirken beklenen rapor geldi.

Güllü'nün yüksek alkol etkisiyle kazara düştüğü değerlendirmesi yapıldı.

"KANINDA 3,53 PROMİL ALKOL TESPİT EDİLDİ"

Avukatı açıklamasında, şunları kaydetti:

Müvekkilim Gül Tut'un trajik vefatıyla ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Bursa Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan toksikoloji raporu elimize ulaşmıştır. Rapor, merhumenin kanında 3,53 promil etanol (alkol) ve göz içi sıvısında 343 mg/dl etonol promil bulunduğu tespit edildiğini, ayrıca kanında düşük dozda, reçeteli olarak kullandığı anksiyete ilacı ve mide koruyucu bulunmuş, idrarda ise yine ağrı kesici saptanmıştır.

"ALKOL ETKİSİ ALTINDA KAZARA DÜŞME OLASILIĞI DESTEKLENMEKTEDİR"

Bu seviyenin ciddi denge ve koordinasyon kaybına neden olabileceğini göstermektedir. İç organlar ve mide muhtevasında herhangi bir toksik maddeye rastlanmamıştır.



Metanol, uyuşturucu veya zehirleyici maddeler bulunmamaktadır.



Bu bulgular, merhumenin yüksek alkol etkisi altında kazara bir düşme yaşadığı olasılığını güçlü bir şekilde desteklemektedir.