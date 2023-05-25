Gültekin Uysal: Bütün mücadelemiz Kılıçdaroğlu'nu seçtirmek için Demokrat Parti Lideri Gültekin Uysal, bütün mücadelelerinin 28 Mayıs'ta sandıktan Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı olarak çıkarabilmek için olduğunu bildirdi.

AA

Türkiye 28 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı Seçimi için sandık başına gidecek.

Kritik seçimler öncesinde en çok oyu alan iki isim yani Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçecek yarış öncesinde adaylar ve siyasi partiler çalışmalarını hızlandırdı.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Reisoğlu Konağı'nda düzenlenen basın toplantısında, zor bir yoldan geldiklerini dile getirdi.

"Üstümüzdeki bu kara örtüyü atmak için mücadele ediyoruz"

AK Parti iktidarını eleştiren Gültekin Uysal şu ifadeleri kullandı:

Bütün mücadelemiz 28 Mayıs'ta sandıktan Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı olarak çıkarabilmek içindir. O açıdan tüm güç birliği yapmış milletvekilleri, partilerin genel merkez yöneticileri, belediye başkanları, il, ilçe örgütleri, teşkilatları, gönül vermiş insanlarla beraber üstümüzdeki bu kara örtüyü atmak için mücadele ediyoruz.

Seçime kadar Afyonkarahisar'da

Uysal, seçime kadar memleketi Afyonkarahisar'da çalışma yapacağını söyledi.

Toplantıya, Millet İttifakı üyesi partilerin temsilcileri ile partililer katıldı.