Gümüş için 2026 sinyali: Kuyumcu rafları parlayacak...

Gümüş, altın gibi hem jeopolitik gerginlik veya finansal istikrarsızlık dönemlerinde güvenli liman özelliği taşıyor hem de endüstriyel alanda da kullanılıyor.

Elektronik, yarı iletken ve yenilenebilir enerji gibi sektörlerin yoğun gümüş talebi ile ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine başlaması gümüş fiyatlarını destekleyen önemli faktörler olarak sıralanıyor.

2025 Aralık itibariyle gram gümüş fiyatı 77,8 TL civarında.

Ons gümüş uluslararası piyasalarda son dönemde yükseliş eğiliminde, endüstriyel talep ve merkez bankası politikaları bu metale yönelimi artırıyor.

Yatırımcılar ise 2026 yılında gümüşün nasıl bir yol izleyeceğini merak ediyor.

2026'DA GÜMÜŞ

Almanya'nın dev bankalarından Commerzbank, 2026 yılı için altın, gümüş ve platin fiyatlarında artış öngörüsünde bulundu.

Gümüş fiyatlarının önümüzdeki yıl, ılımlı da olsa ons başına 59 dolara kadar çıkması öngörüldü.

Eğer global talep korunur, dolar kuru artmaya devam eder ve arz sınırlı kalırsa:

Gram gümüş fiyatı 95–110 TL bandına yükselebilir. Bu senaryoda yatırım kısa–orta vadede iyi getiri sağlayabilir.

Daha güçlü talep + kurdaki ani yükseliş + arz kısıtı bir araya gelirse:

Gram gümüş 120–130 TL bandını test edebilir. Bu durumda yatırımcılar için yüksek kazanç potansiyeli oluşur