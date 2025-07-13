Gurbetçiler geliyor! Kapıkule'de sezonun en hareketli günü

Gurbetçiler için tatil dönemi başladı. Yurda girişlerin Avrupa'da okulların kapanmasıyla birlikte artması bekleniyordu.

Gurbetçilerin sınır kapılarında beklememesi için önlemler alındı.

Avrupa'da yaşayan gurbetçilerin yurda gelişleri giderek arttı.

Yıllık izinlerini baba ocağında geçirmek üzere yola çıkan gurbetçiler, sınır kapılarında yoğunluk oluşturdu.

OKULLAR TATİL OLDU

Özellikle Türklerin yoğun yaşadığı Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde önceki gün okulların yaz tatiline girmesi sonrası sınır kapılarında trafik yoğunlaştı.

BİR GÜNDE TÜRKİYE'YE 26 BİN KİŞİ GEÇTİ

Dün 16 saatte 6 bin 192 aracın geçiş yaptığı Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye yaklaşık 26 bin gurbetçi giriş yaptı.

YOĞUNLUĞA RAĞMEN BEKLEME SÜRELERİ UZAMADI

Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun ile gümrük yetkililerinin de sahada olduğu Kapıkule'de gurbetçiler, yoğunluğa rağmen çok beklemeden giriş işlemlerinin tamamlandığını ifade etti.

GURBETÇİLERİ HEM AİLELERİ HEM DE ESNAF BEKLİYOR

Gurbetçiler anavatanlarında sevdikleri ile buluşurken, aynı zamanda yaptıkları alışverişlerle ekonomiye de can veriyor.

"EVİME AİLEMİ DÖNDÜĞÜMÜ HİSSEDİYORUM."

Kapıkule'de Türkiye'ye girmek için sırasını bekleyen gurbetçiler, "İnsan doğduğu yeri özlemez mi? Anlatılamaz, içeriden gelen bir şey. Evime döndüğümü, aileme döndüğümü hissediyorum. Yolculuk güzel geçti, memlekete gelince yorgunluk bitti." şeklinde konuştu.