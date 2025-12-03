Gürcistan'a seyahatte yeni dönem: Sadece kimlik ve pasaport artık yeterli olmayacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gürcistan'a seyahat edecek Türk vatandaşlarını üzecek haber...

Türkiye ile Gürcistan arasında uzun yıllardır sadece kimlik kartıyla geçişler sağlanıyordu.

İki ülke arasında yılbaşından itibaren yeni bir dönem başlıyor.

UYGULAMA YILBAŞINDA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Gürcistan hükümeti, Türk vatandaşlarının ülkeye girişinde seyahat ve sağlık sigortası zorunluluğu getirildiğini açıkladı.

Uygulama 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.

SEYAHAT VE SAĞLIK SİGORTASI POLİÇESİ İBRAZ ETMELERİ İSTENECEK

Gürcistan Parlamentosu tarafından daha önce kabul edilen ve 1 Haziran 2024’te yürürlüğe girmesi planlanan düzenleme, teknik ve idari nedenlerle 2026’ya ertelendi.

Düzenlemeyle birlikte Türk vatandaşlarının kimlik veya pasaportla giriş hakkı sürecek ancak bu belgeler, tek başına geçiş için yeterli olmayacak.

Gürcistan’a giriş yapacak her yolcudan, günübirlik ziyaretler de dahil olmak üzere geçerli bir seyahat ve sağlık sigortası poliçesi ibraz etmesi istenecek.

KARARIN GEREKÇESİ AÇIKLANDI

Kararın gerekçesi olarak son dönemde Türk vatandaşlarının Gürcistan’da yaşadığı trafik kazaları ve ani sağlık sorunları gösteriliyor.

Sigortasız gerçekleşen bu durumların, hem yüksek tedavi maliyetlerine hem de iki ülke arasında hukuki sorunlara yol açtığı ifade edildi.

Yeni uygulamanın bu mağduriyetlerin önüne geçmeyi hedeflediği belirtildi.

DÜZENLEME, BATUM'A GÜNÜBİRLİK GEÇEN YOLCULARI DA KAPSIYOR

Düzenleme, Hopa-Sarp Sınır Kapısı üzerinden Batum’a günübirlik geçen yolcuları da kapsayacak.

Böylece kısa süreli seyahatlerde dahi sigorta yaptırmak zorunlu hale geliyor.

Yetkililer, 1 Ocak 2026’dan itibaren sigorta poliçesi bulunmayan Türk vatandaşlarının Gürcistan’a girişine izin verilmeyeceğini vurguluyor.

"BİZİM AÇIMIZDAN ÖNEMLİ OLAN, VATANDAŞLARIMIZI ZORLAMADAN MAKUL VE ULAŞILABİLİR ÇÖZÜMLERLE BU SÜRECİN YÖNETİLMESİDİR"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Demircioğlu, Gürcistan’ın aldığı yeni kararın tamamen tek taraflı bir zorluk gibi değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi.

Demircioğlu, şu ifadeleri kullandı: