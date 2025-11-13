Abone ol: Google News

Gürcistan'da şehit olan askerler Türkiye'de bayraklarla karşılandı

Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen uçakta şehit olan 20 askerin naaşı Türkiye'ye getirilirken, cenazeler vatandaşlar tarafından tekbirler ve bayraklarla karşılandı.

Yayınlama Tarihi: 13.11.2025 22:25
Gürcistan'da şehit olan askerler Türkiye'de bayraklarla karşılandı
  • Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri uçakta şehit olan Türk askerlerinin naaşları Türkiye'ye getirildi.
  • Cenazeler, Adli Tıp Kurumuna sevk edilirken vatandaşlar ve trafik polisleri tarafından bayraklarla ve sloganlarla karşılandı.
  • Şehitler için "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atıldı ve bazı kişiler gözyaşlarına hakim olamadı.

Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen "C130" tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerlerin naaşları Adli Tıp Kurumuna getirildi.

ASKER SELAMIYLA KARŞILAMA

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ait "A400M" askeri kargo uçağı, Tiflis’ten Ankara Mürted Hava Meydanı’na iniş yaptı. Şehitlerin naaşları cenaze araçlarına alınarak Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Güzergah boyunca trafik polisleri konvoyu asker selamıyla karşıladı.

VATANDAŞLAR, BAYRAKLARLA VE GÖZYAŞLARIYLA KARŞILADI

Adli Tıp Kurumu önünde toplanan vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla şehitleri karşıladı. Cenaze araçları kuruma giriş yaparken "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atıldı.

Bazı polislerin ve vatandaşların gözyaşlarını tutamadığı gözlendi.

