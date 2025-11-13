Gürcistan'da şehit olan askerler Türkiye'de bayraklarla karşılandı

- Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri uçakta şehit olan Türk askerlerinin naaşları Türkiye'ye getirildi.
- Cenazeler, Adli Tıp Kurumuna sevk edilirken vatandaşlar ve trafik polisleri tarafından bayraklarla ve sloganlarla karşılandı.
- Şehitler için "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atıldı ve bazı kişiler gözyaşlarına hakim olamadı.
Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen "C130" tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerlerin naaşları Adli Tıp Kurumuna getirildi.
ASKER SELAMIYLA KARŞILAMA
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ait "A400M" askeri kargo uçağı, Tiflis’ten Ankara Mürted Hava Meydanı’na iniş yaptı. Şehitlerin naaşları cenaze araçlarına alınarak Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Güzergah boyunca trafik polisleri konvoyu asker selamıyla karşıladı.
VATANDAŞLAR, BAYRAKLARLA VE GÖZYAŞLARIYLA KARŞILADI
Adli Tıp Kurumu önünde toplanan vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla şehitleri karşıladı. Cenaze araçları kuruma giriş yaparken "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atıldı.
Bazı polislerin ve vatandaşların gözyaşlarını tutamadığı gözlendi.