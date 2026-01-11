Hadise'den İran'daki protestolara destek: Halk özgürlük istiyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İran'da kaos sürüyor...

Başkent Tahran’da başlayan protestolar, ülkenin 31 eyaletinin tamamına yayıldı.

HÜKÜMET KARŞITI PROTESTOLAR SÜRÜYOR

Gösteriler, 2022–2023’te gözaltında hayatını kaybeden Mahsa Amini’nin ölümü sonrası patlak veren kitlesel eylemler kadar büyük bir ölçeğe ulaşmasa da hızla genişleyen bir toplumsal tepkiye dönüştü.

Son protestolar, Tahran’daki esnafın riyalin sert değer kaybına karşı öfkesiyle başladı.

Hareket, zamanla farklı kesimlere yayılarak hükümet karşıtı gösterilere dönüştü.

HADİSE'DEN DESTEK ÇAĞRISI

Süreç bu şekilde devam ederken ünlü isimlerden İran'daki protestolara tek tek destek çağrısı geliyor.

Son destek çağrısı ünlü şarkıcı Hadise'den geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan ünlü şarkıcı, İran'daki protesto olaylarında halkın yanında olduğunu duyurdu.

"HEPSİ ÖZGÜRLÜK İSTİYOR"

Hadise açıklamalarında şunları kaydetti:

Sessiz kalamam. İran’da insanlar yalnızca duyulmak için hayatlarını riske atıyor. Manşetlerin ardında rakamlar değil, gerçek hayatlar var: aileler, öğrenciler, emekçiler. Hepsi onur ve özgürlük istiyor.



İran, yanındayız. Seni görüyor, seni duyuyoruz. Yüzümüzü çevirmeyelim. Bir ses olalım.

217 CAN KAYBI

Tahran'daki göstericiler, İran dini lideri Ali Hamaney'i hedef alarak "Hamaney'e ölüm" şeklinde slogan attı.

İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı'nın (HRANA) haberine göre de İran'da 14. gününe giren gösterilerde çıkan olaylar sırasında 37'si güvenlik görevlisi ve 4'ü sağlık çalışanı olmak üzere toplam 217 kişi yaşamını yitirdi.