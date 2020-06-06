Hafter milislerine ait çok sayıda tanka el konuldu

Hafter milislerine ait çok sayıda tanka el konuldu

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Libya ordusu, dün kontrol altına alınan Terhune kentinde, Hafter milislerine ait çok sayıda tanka el koydu.

Suudi Arabistan yönetimi tarafından askeri, ekonomik ve siyasi alanda desteklenen terör örgütü Hafter’e karşı, darbe vurulmaya devam ediliyor.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UHM) bağlı güçler, dün Trablus’un 90 kilometre güneydoğusunda bulunan Terhune kentinde kontrol sağladı.

Kontrolün sağlandığı kentte, Hafter milislerine ait bir kamp ele geçirildi.

TANK VE MÜHİMMATLARA EL KONULDU

Kampın içinde bulunan çok sayıda tanka el koyan UMH güçleri, Hafter milislerine ait mühimmatlara da el koydu.

Hafter milislerine ait çok sayıda tanka el konuldu