Hafter'in sözcüsü itiraf etti: Bazı ülkeler desteği çekti

Hafter'in sözcüsü itiraf etti: Bazı ülkeler desteği çekti

Libya'da üst üste darbe alan gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’in Sözcüsü Ahmed el-Mismari, "Bazı ülkeler bizi hayal kırıklığına uğrattı. Bize olan desteği çekti" dedi.

Libya ordusu, 25 Mart'ta başlattığı, "Barış Fırtınası" operasyonu kapsamında Vatiyye Askeri Hava Üssü’nün ardından geçen çarşamba, başkent Trablus’un bütün idari sınırlarında kontrolü sağlamıştı.

Geçen cuma günü de kritik kentlerden biri olan Terhune’yi ele geçiren Libya ordusu; Sirte, Cufra Askeri Hava Üssü ve çevresindeki bölgeleri, Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarmak için "Zafer Yolları" isimli yeni bir harekat başlattığını duyurmuştu.

İTİRAF GİBİ AÇIKLAMA

Art arda alınan başarılı sonuçların ardından Hafter’in Sözcüsü Ahmed el-Mismari’den, itiraf gibi açıklama geldi.

Suudi Arabistan basınına konuşan Mismari, Libya ordusunun Terhune kentini silah gücü ve askeri üstünlük sonucu almadığını öne sürerek, bazı ülkelerin kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını ve kendilerinden desteğini çektiğini söyledi.

"BAZI ÜLKELER BİZİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI"

Mismari, "Libya hükümeti Terhune'yi silah gücü ve askeri üstünlük sonucu almadı. Bazı ülkeler bizi hayal kırıklığına uğrattı." ifadesini kullandı.

Mismari, Türkiye'nin Libya'ya müdahalesi ve farklı silahların sahada kullanılmasının ardından Hafter güçlerinin strateji değişikliğine gittiğini ifade etti.