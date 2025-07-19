Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı ile Suriye'yi görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefonda görüştü.

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede Suriye'nin güneyindeki durum ele alındı.

Fidan, Suriye'deki çatışmaların bir an önce sona erdirilmesi ve sükunetin sağlanması gerektiğini kaydederek bu çerçevede taraflar arasında varılmış olan anlayışın uygulanmasının önemine dikkati çekti.

"TERÖR ÖRGÜTLERİNE İZİN VERİLMEYECEK"

İsrai'in Suriye topraklarına yönelik müdahalelerinin sorunu daha da büyüttüğünü aktaran Fidan, Suriye'nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliğine yönelik her türlü saldırının aynı zamanda bölgesel barış çabalarına zarar verdiğini belirtti.

Fidan, görüşmede mevkidaşına terör örgütlerinin Suriye'nin güneyindeki durumdan istifade etmelerine kesinlikle izin verilmeyeceğini vurguladı.

Türkiye'nin ABD'nin Suriye'de oynadığı yapıcı rolü desteklediğini, Türkiye'nin çatışmaların ve gerginliğin kalıcı biçimde sona erdirilmesi için ABD'nin yanı sıra diğer ülkelerle çalışmaya hazır olduğunu dile getiren Fidan, Suriye halkının geleceğini inşa etmek için yakalanan fırsatın kaçırılmaması gerektiğini ifade etti.

"TÜRKİYE KALICI ATEŞKESİN TESİS EDİLMESİNİ İSTİYOR"

Görüşmede ayrıca Gazze'deki durum ve ateşkes müzakerelerinde gelinen aşama ele alındı.

Fidan, Türkiye'nin kalıcı ateşkesin biran önce tesis edilmesini istediğini ve bölgeye insani yardım ulaştırılması gerektiğini belirtti.