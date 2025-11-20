Hakan Fidan, AK Parti Marmara Bölgesi milletvekilleriyle bir araya geldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

AK Parti'nin gündemi yoğun...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı'nın, parti genel merkezinde düzenlediği, Marmara Bölgesi Milletvekilleri ile İstişare Toplantısına katıldı.

"BÖLGESEL VE KÜRESEL GELİŞMELER ELE ALINDI"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, NSosyal hesabından toplantıya ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı olarak düzenlediğimiz Bölge Milletvekilleri İstişare Toplantıları kapsamında Marmara Bölgesi milletvekillerimizi Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan'la bir araya getirdik. İstişare toplantılarımızda bizleri yalnız bırakmayan Genel Başkanvekilimiz Sayın Efkan Ala ile bölgesel ve küresel gelişmeler ile Türkiye'nin diplomasi vizyonuna ilişkin kapsamlı sunumları, ayırdıkları kıymetli zaman ve verdikleri değerli bilgiler için Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan'a, toplantımıza katılım sağlayan dava ve yol arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Toplantıya AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan ve Marmara Bölgesi milletvekilleri katıldı.

TOPLANTIYA 74 MİLLETVEKİLİ DAVET EDİLDİ

AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı tarafından 31 Ekim 2024'te Marmara Bölgesi milletvekilleri ile başlayan istişare toplantıları, 28 Kasım 2024'te Ege ve Akdeniz Bölgesi milletvekilleriyle, bu sene 15 Nisan'da Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz Bölgesi milletvekilleriyle, 6 Mayıs'ta ise İç Anadolu Bölgesi milletvekilleriyle gerçekleştirilmişti.

28. Yasama Dönemi 4. Yasama Yılı'nın ilk istişare toplantısı ise bugün Marmara Bölgesi milletvekilleriyle Dışişleri Bakanı Fidan'ın katılımıyla gerçekleşmiş oldu.

Toplantıya 74 milletvekili davet edildi.