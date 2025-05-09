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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı 24 TV yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunurken, kamuoyunda yankı uyandıracak bir suikast girişimini de ilk kez açıkladı.

"YAPILAN TAHLİLLERDE ZEHİRLENDİĞİM ORTAYA ÇIKTI"

Bakan Fidan, yaklaşık 4-5 yıl önce ağır bir zehirlenme teşebbüsüne maruz kaldığını belirterek, "Vücuduma yüksek dozda arsenik ve cıva verildi. Olay esnasında fark edilmedi ama yapılan tahliller sonucunda durum netleşti, Bu sebepten dolayı bir süre tedavi gördüm" ifadelerini kullandı.

"TEHDİT SADECE İÇERİDEN GELMİYOR"

Kendisine yöneltilen, “Bu saldırının arkasında kim ya da kimler var?” sorusuna ise dikkat çekici bir yanıt verdi:

Bu konuların detayına girmeye gerek yok. Tehdit sadece içeriden gelmiyor. Dışarıda da çok sayıda düşman var. Bu, sadece yerel bir mesele değil.



FETÖ'cülerin ve başka organize suç örgülerinin benim ve ailemle ilgili yaptıkları propaganda yeryüzünde hiçbir yerde görülmemiştir herhalde.

Fidan’ın bu açıklamaları, Türkiye’nin diplomasi trafiği ve güvenlik politikalarının yürütüldüğü karmaşık dengelere dikkat çekerken, şahsına yönelik geçmişte gerçekleşen bu girişimin uluslararası boyutları olabileceği yorumlarına da kapı araladı.