Hakan Fidan, İngiltereli mevkidaşı ile görüştü

AA & Ensonhaber

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan ile Lammy'nin görüşmesinde ikili ilişkilerin yanı sıra Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirme amacıyla atılmakta olan adımlar değerlendirildi.

BÖLGESEL KONULAR DA ELE ALINDI

Görüşmede ayrıca Suriye'deki son gelişmeler, Pakistan ve Hindistan arasındaki durum ve diğer bölgesel konular da ele alındı.