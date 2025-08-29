Hakan Fidan: İsrail ile tüm ticari ilişkileri kesen başka ülke yok

TBMM Genel Kurulu, İsrail’in Gazze saldırılarını ve Filistin halına yönelik soykırımı görüşmek için olağanüstü toplandı.

Genel Kurul, bugün saat 14.00'te olağanüstü gündemle açıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, açılış konuşmasında "İsrail, Gazze'yi işgal harekatını genişletme kararı alarak insanlık suçlarını sürdürmeye devam etmektedir. İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki her eylemi uluslararası hukukun ihlalidir, savaş suçudur, soykırımdır." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş'un konuşmasının ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'deki insani trajediye ilişkin milletvekillerini bilgilendirmek üzere kürsüye çıktı.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şunlar:

"TÜM TİCARİ İLİŞKİLERİ KESTİK"

İsrail-İran arasındaki gerilim ise tüm bölge için risk teşkil etmektedir.



İsrail'le tüm ticari ilişkileri kestik. İsrail'le tüm ticari ilişkileri kesen başka ülke yok.

"FİLİSTİN HALKININ TECHİRİNİ ÖNGÖREN PLANA KARŞIYIZ"

Geçtiğimiz yıl İsrail'in stratejisinin Gazze'yle sınırlı kalmayacağını ifade etmiştim. Öngörülerimizin gerçekleştiğini üzülerek görmekteyiz. İsrail temel insani değerleri hiçe saymaktadır. Türk milleti, Filistin halkının acısını yoğun şekilde hissetmektedir. Kalıcı bir ateşkesi teminen Katar ve Mısır ile temaslarımız devam etmekte.



Filistin halkının Gazze'den tehcirini öngören plana karşıyız. Kim tarafından sunulursa sunulsun, böyle bir plan bizim için hükümsüzdür.

"İSRAİL YARDIMLARIN DAĞITIMINI ENGELLİYOR"

İsrail Gazze'de hiçbir meşru Filistin yönetimi istememekte. İsrail yardımların dağıtımını engelliyor.



Açlığı silah olarak kullanıyor. Bu bir doğal afet değildir. İsrail'in devlet terörü sürmektedir.

"BATILI DEVLETLER İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMÜ DESTEKLEMEYE BAŞLAMIŞTIR"

Gazze'deki acı tabloya rağmen zulme karşı duruşumuz sayesinde batılı ülkeler iki devletli çözümü benimsemeye başlamıştır. İngiltere ve Fransa'nın aralarında olduğu ülkeler Filistin devletini tanıma kararını duyurmuşlardır.



Gayretlerimiz sayesinde İsrail'in sahte meşruiyet zemini çökmüştür. Yaşanan vahşetin büyüklüğü karşısında maske düşmüştür. Batı vicdan muhasebesine mecbur kalmıştır. İspanya, İrlanda gibi ülkelerle temasımızı sürdürüyoruz.

"İSRAİL'İN SALDIRILARI DEVAM EDERSE BÜTÜN BÖLGEYİ ATEŞE ATAR"

İsrail'in işlediği suçların cezasız kalmamasına önem atfediyoruz. İsrail'in nihai hedefi Gazze'yi yaşanamaz hale getirmek. Gazzelilerin bölgeden ayrılması hedeflenmektedir.



İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin'de pervasız saldırılarına devam etmesine izin verilirse bu sadece Filistinlilerle kalmaz bütün bölgeyi ateşe atar.

"NETANYAHU DİZGİNLENMEDİĞİ SÜRECE ORTA DOĞU HUZUR BULMAYACAK"

Bölgemizde kimsenin burnunun kanamasını istemiyoruz. İsrail bu vizyonun önünde en büyük engel haline gelmiştir. Büyük İsrail hayali bölgesel felakettir.

Netanyahu hükümeti dizginlenmediği sürece Ortadoğu huzur bulmayacaktır. Orta Doğu barış ve güvenliğinin temelinde Filistin-İsrail meselesi yatmaktadır. İki devletli çözüm tek yoldur.