Hakan Fidan, Katar Başbakanı ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor.

Dışişleri kaynaklarından alınan bilgiye göre Fidan bu kapsamda, Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

GÜNDEMDE 'GAZZE' VAR

Görüşmede, Gazze’de ateşkesin sağlanmasına yönelik planın uygulanması konusunda atılabilecek adımlar ele alındı.

Tarafların, bölgede kalıcı barışın tesisine katkı sağlayacak uluslararası girişimlerin önemine vurgu yaptıkları öğrenildi.

BARIŞ İÇİN HAREKETLİ GÜNLER

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Gazze'ye yönelik barış planını açıklamasında sonra bölge ülkeleri arasında görüşmeler hızlandı.

Trump bugün yaptığı açıklamada, "Netanyahu Gazze'ye bombardımanı bitirmeye hazır. Hamas iktidarda kalmaya karar verirse, tamamen yok edilecek.Hamas'ın ciddi olup olmadığını yakında anlayacağız" demişti.