Hakan Fidan, Pakistanlı mevkidaşı Dar ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın barış diplomasisi, bölgesel kritik gelişmelerin yaşandığı bugünlerde de sürüyor...

Bakan Fidan bu kapsamda, Pakistan'ın başkenti İslamabad'a ziyarette bulundu.

PAKİSTANLI MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile başkent İslamabad'da bir araya geldi.

İki bakan, bölgesel gelişmeler de dahil olmak üzere ortak gündemde yer alan konuları ele aldı.

BAKAN FİDAN'IN PAKİSTAN TEMASI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslamabad'a bölgesel gelişmelerin değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen toplantıya katılmak üzere Pakistan'ı ziyaret etmişti.

BÖLGESEL GELİŞMELER MASADA

Bakan Fidan’ın, Pakistan ziyareti çerçevesinde bölgedeki güncel gelişmelerin kapsamlı şekilde değerlendirileceği geniş katılımlı toplantıya iştirak etmesi bekleniyor.

Toplantıda, bölgesel barışın korunması ve ülkeler arası koordinasyonun artırılmasına yönelik atılacak adımların müzakere edileceği kaydedildi.

Fidan’ın İslamabad’daki temasları kapsamında diğer katılımcı ülke temsilcileriyle de ikili görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülüyor.