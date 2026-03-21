Hakan Fidan: Savaş varken müzakere olası değil

ABD-İsrail, İran arasındaki çatışmalar sürüyor.

Orta Doğu gittikçe ısınırken, Türkiye ise her zaman olduğu gibi bölgesinde barış ve istikrardan yana.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çatışmalar başladığı günden bu yana Türkiye'nin taraf olmadığını söyleyerek, taraflara da müzakere çağrısı yapıyor.

Bu kapsamda da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, barış diplomasisi yürütüyor.

KÖRFEZ TURUNA ÇIKTI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "bölgesel kalıcı barış" için çıktığı Körfez turunu tamamladı ve yurda döndü.

GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI

Bakan Fidan, ziyaretler sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı ve gündemdeki gelişmelere dair de önemli değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"TÜRKİYE'YE GÜVEN ARTTI"

"Bu savaşın ardından Türkiye'ye olan güvenin arttığını görüyoruz. Başından beri ikircikli bir tavır takınmadık. Yapılan yanlışları tüm taraflara açıkça söylediğimizi herkes görüyor.

İran'a yapılanın da Körfez ülkelerine yapılanın da yanlış olduğunu en güçlü ve net şekilde gündeme getiriyoruz.

"SAVAŞIN UZAMA İHTİMALİ VAR"

Körfez ülkelerinde savaşın iki-üç hafta daha süreceği değerlendirmesi yapılıyor.

Tabii burada belirleyici olan ABD'nin tutumu olacak. İsrail, ABD üzerinde etkili olmaya çalışacak ve ateşkes veya kısa sürede bir barışa ulaşılmasını engellemek isteyecektir.

ABD ve İsrail'in başlangıç pozisyonlarının birbirinden uzaklaştığı yönündeki değerlendirmeler arttı. Bu da savaşın daha uzaması sonucunu doğurabilir.

"MÜZAKERE SEÇENEĞİ PEK OLASI GÖZÜKMÜYOR"

Savaş varken müzakere edilmesi seçeneği pek olası görünmüyor. Ama kısa süreli ateşkes ilan edip bu süre zarfında müzakereye başlayıp 'Müzakereden sonuç alamazsam tekrar savaşa başlarım' denilmesi ihtimalini de göz önünde bulundurmalıyız.

"SUİKASTLAR DEVAM EDİYOR"

İsrail, savaş mümkün olduğunca uzasın, İran'a daha fazla zarar verelim gibi bir politika da izleyebilir. Bu yaklaşım karşısında ABD'nin alacağı tutum önem kazanacak.

İsrail kendileri için önemli olan askeri ve sanayi hedeflerini ortadan kaldırmadan durdurmayacağı izlenimini veriyor. Suikastlar devam ediyor.

"İSRAİL BARIŞ İSTEMİYOR"

Bu savaşı İsrail başlattı. Sorun, savaşı bitirmeye yönelik planlar olmaması değil. Sorun İsrail'in barış istememesi. Bu gerçeği her yerde, her fırsatta vurguluyoruz."