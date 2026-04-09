Hakan Fidan: Sorunları çözmek için iki hafta yeterli olmayabilir

Başkentte kritik temas...

Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani, Türkiye ziyareti kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldi

İki isim görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Burada bölgedeki son durum hakkında konuşan Bakan Fidan, şunları kaydetti:

"YAŞANAN KRİZLERDEN DERS ÇIKARILMALI"

Pakistan'da gerçekleşecek görüşmelerde tarafların; uzlaşmacı, esnek, sabırlı ve yapıcı bir tavır sergilemeleri ayrıca önem taşımaktadır.



Yaşanan krizlerden dersler çıkarılmalı, İsrail'in müzakere girişimlerini sabote etmeye yönelik eylemlerine karşı aklı selim ile hareket edilmesi zaruridir. Özellikle dünya kamuoyu da İsrail'in sabotaj eylemlerine karşı hazır olması gereklidir.



Ayrıca İran ve Körfez ülkeleri arasındaki ilişkilerin sağlam bir temele dayandırılarak normalleşmesi dahil olmak üzere bölgede barış ve güvenlik mimarisinin tesis edilmesini ümit ediyoruz.

"BU SÜREÇTE AKTİF ROL OYNAMAYA HAZIRIZ"

Türkiye olarak bu süreçte aktif rol oynamaya ve her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu tekrar dile getiriyorum.Bölgemizdeki önemli yapı taşlarından bir tanesi de şüphesiz komşumuz Suriye'nin istikrarıdır.



Suriye halkı 14 yıl boyunca şiddetle mücadele etmiş ve 8 Aralık 2024'te tarihi bir devrime imza atmıştır. Suriyeli kardeşlerimiz, geçen bu süre içerisinde ülkelerinin siyasi ve ekonomik açıdan yeniden inşalarında azimle ilerlemiş istisnai bir başarı elde etmişlerdir.



Suriye'nin bölgemizde yaşanan krizlerden uzak tutulması son derece önemlidir. Son dönemde Suriye ile yürüttüğümüz görüşmelerin arka planında esasen bu amaç yatmaktadır.

"İKİ HAFTA SORUNLARI ÇÖZMEK İÇİN YETERLİ OLMAYABİLİR"

Cumartesi günü görüşme başlayacak.İki hafta tüm bunları çözmek için yeterli olmayabilir. Taraflar bir anlaşmaya varırsa, ateşkes daha uzun bir süre için uzatılabilir ve müzakerelerin devam etmesine olanak sağlanabilir.



Taraflar tıkandığı zaman gerek biz gerek onlar sürekli sahnedeydi. Nasıl açarız? Nasıl daha yaratıcı çözümler getiririz? Her iki tarafı da dengeli tutabilecek, oyunda tutabilecek. Hep bunun arayışı içerisinde olduk.



Gerçekten son 3-4 hafta sürekli bir yoğun diplomasi ve akıl oyununun oynandığı bir süreç oldu.

"GÖRÜŞMELERE GEÇMEDEN İLK ARIZA ORTAYA ÇIKTI"

Ama daha olayların çok başındayız. Biliyorsunuz dün ateşkes ilan edildi. Daha görüşmelere geçmeden hemen ilk arıza ortaya çıktı.



İsrail beklediğimiz gibi oyunbozanlığını yaptı ve Lübnan'a o ana kadar gerçekleştirmediği çapta geniş kapsamlı bir hava harekatı icra etti.



Çok fazla sayıda sivilin ölümüne sebep olan bir hava harekatıydı. Şimdi tabi İsrail'in bu provokasyonu eşliğinde devam edecek olan bu görüşmeler haliyle zor geçecek olan görüşmeler.