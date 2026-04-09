Trabzonspor heyeti, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti

Sürpriz görüşme...

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret etti.

Ziyarette Başkan Ertuğrul Doğan ve Asbaşkan Zeyyat Kafkas’a, MHP Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız da eşlik etti.

BAHÇELİ'YE KILIÇ VE FORMA HEDİYESİ

Gerçekleştirilen görüşmede, Devlet Bahçeli'ye 1975-1976 sezonunu simgeleyen retro beyaz formanın yanı sıra, özel işlemeli bir kılıç da takdim edildi.

ERTUĞRUL DOĞAN'DAN BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR

Başkan Ertuğrul Doğan, misafirperverlikleri dolayısıyla teşekkürlerini iletirken; MHP Lideri Devlet Bahçeli de nazik ziyaretleri için memnuniyetini ifade ederek Trabzonspor'a başarı dileklerinde bulundu.