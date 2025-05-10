AA & Ensonhaber

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 24 TV canlı yayınına katılarak gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Murat Çiçek'in sorularını yanıtlayan Fidan, 2010'da Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarlığı görevine atanmasının ardından terör ve organize suç örgütlerinin vekil unsurlarının kendisi ve ailesi hakkında propaganda yaptığından bahsetti.

İnsanları kamuoyu gözünden düşürmeye yönelik çabalar ve propaganda faaliyetleri olduğuna işaret eden Fidan, 2010'dan itibaren bu tür konularla muhatap olduğunu söyledi.

SUİKASTE UĞRADIĞINI AÇIKLADI

"Bunlara alışkınız. Alışkın olmadığımız birkaç tane konu var. Türkiye'nin ana muhalefet partilerinin, terör örgütlerinin ve suç gruplarının, mafyanın ürettiği bilgiyi alıp, siyasette kullanması. Bu aslında gelinen düzeydeki en düşük noktayı gösteriyor, bu sıkıntılı bir konu." sözleriyle kendisine yöneltilen iftiraları da hatırlatan Fidan dikkat çeken bir itirafta bulundu.

Fidan, yıllar önce fiziksel suikaste de uğradığını açıkladı.

"ARSENİK VE CIVA VERİLDİ"

Fidan, kendisinin fiziken de suikasta uğradığını belirterek, "Zehirlendik de tedavi de gördük. Onun dışında karakter suikastına sürekli maruz kalıyoruz. Bu kavganın bir parçası." dedi.

Zehirlendiğini daha önce açıklamadığını dile getiren Fidan, "Ağır arsenik ve cıva verildim. Bir yerde olmuş, sonra tahlillerde ortaya çıktı. 4-5 sene oluyor." ifadesini kullandı.

"SADECE İÇERİDE DÜŞMAN YOK"

Fidan, kendisine suikast girişimini kimin yaptığına ilişkin soruya ise "O detaylara girmeyelim. O, dışarılarda olan konular. Sadece içeride düşman yok, her yerde düşman var." dedi.

Bu tür girişimlerin kendisini herhangi bir adım atmaktan geri bırakmadığını kaydeden Fidan, "Zaten bu vatana hizmet etmek için varız. Karakter suikastı da yapacaklar size, fiziksel suikast de yapacaklar." diye konuştu.