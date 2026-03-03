Hakan Fidan, Tom Barrack ile görüştü

Dünya'nın gözü kulağı, Orta Doğu'da yaşanan son dakika gelişmelerinde...

ABD ve İsrail, nükleer müzakerelerin sonuç vermemesi üzerine İran'a yönelik askeri müdahale başlattı.

SALDIRILAR PEŞ PEŞE GERÇEKLEŞTİ

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ve birçok siyasi isim öldürüldü.

İran'ın başkenti Tahran başta olmak üzere binlerce hedef vuruldu.

SALDIRILAR GENİŞLEDİ

İran da anında verdiği cevapla Bahreyn, Katar, Suudi Arabistan, katar, Ürdün, Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti gibi ABD üssü bulunan birçok ülkeye misilleme saldırıları düzenledi.

HAKAN FİDAN'IN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Türkiye ise olayları yakından takip ediyor, barıştan yana tavrını da sürdürüyor.

Bu kapsamda da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, çatışmalar başladığı günden bu yana ise diplomasi trafiğini sürdürüyor ve birçok isimle de görüşmeler gerçekleştirdi.

TOM BARRACK İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan son olarak, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı kabul etti.

BAKAN FİDAN'DAN DİPLOMASİ GÖRÜŞMELERİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ve IKB Başkanı Neçirvan Barzani ile bugün (3 Mart) telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde, bölgedeki son gelişmeler ele alındı.