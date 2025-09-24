Abone ol: Google News

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 80’inci BM Genel Kurulu için bulunduğu New York’ta, Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ile Türkevi’nde bir görüşme gerçekleştirdi.

Yayınlama Tarihi: 24.09.2025 19:25
Hakan Fidan, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Yermak ile bir araya geldi

80’inci BM Genel Kurulu yoğun bir diplomasi trafiğini şahitlik ediyor. 

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da bu kapsamda önemli görüşmeler gerçekleştiriyor. 

TÜRKİYE-UKRAYNA HATTINDA ÖNEMLİ GÖRÜŞME

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için bulunduğu New York’ta, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ile Türkevi'nde görüştü.

Görüşmede, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov da yer aldı.

GÜNDEMDEKİ KONULAR

Görüşmede bölgesel ve küresel konular alındı.

Öte yandan Rusya ve Ukrayna arasındaki ateşkes sürecinde Türkiye'nin alacağı rol de görüşmenin ana gündem maddelerinden biri oldu. 

