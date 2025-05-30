Hakan Fidan'dan Gazze ve Suriye diplomasisi

AA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yoğun diplomasi trafiği sürüyor.

Bakan Fidan, Gazze ve Suriye diplomasisini sürdürüyor.

GAZZE VE SURİYE HAKKINDA FİKİR ALIŞVERİŞİ

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan'ın Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile yaptığı telefon görüşmesinde, Gazze ve Suriye konuları hakkında fikir alışverişi yapıldı.

HAMAS İLE TELEFON GÖRÜŞMESİ

Fidan'ın, Hamas Siyasi Büro üyeleriyle yaptığı telefon görüşmesinde de Gazze'de ateşkes sağlanmasına dönük çalışmalar ele alındı.