Hakan Fidan'dan Maduro açıklaması: Türkiye'ye gelmesiyle alakalı bir teklif gelmedi

Dezenformasyona canlı yayında net yanıt...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldığı TRT Haber yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fidan, burada yaptığı açıklamada ABD'nin Venezuela'ya yönelik hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasını da değerlendirdi.

"ABD'NİN MADURO'YA TEKLİFİNİ BİLİYORDUK"

Süreci yakından takip ettiklerini belirten Fidan, "Amerikalıların Maduro'ya son zamanlarda “İstediğin yere gidebilirsin, yerine istediğini bırakabilirsin, sisteme dokunmayacağız ama seninle çalışmayacağız” şeklinde bir teklif gönderdiğini biliyorduk." dedi.

"TÜRKİYE'YE GELMESİ İÇİN HİÇBİR TEKLİF GELMEDİ"

Maduro'nun Türkiye'ye gelmesi konusunda ABD'nin bir teklifte bulunduğu iddalarına da yanıt veren Fidan, "Ama bize Maduro'nun Türkiye'ye gelmesiyle alakalı bir soru ve teklif gelmedi hiçbir zaman.

Maduro’dan da böyle bir talep gelmedi." ifadelerini kullandı.

"BİZE GELİP GÖRÜŞ İSTEDİLER"

Trump'ın iktidara gelmesiyle beraber bir özel temsilci ataması olduğunu ve ABD ile Venezuela arasında görüşmelerin yapıldığını ifade eden Fidan, şunları kaydetti:

Bizden de gelip bu konuda görüş istediler, yardım istediler o dönem. Gerekli yardım ve arabuluculuk, kolaylaştırıcılık konusunda biz de elimizden geleni yaptık, yani bundan 8-10 ay önce. Çünkü sorunun bir an önce bitmesi önemli, bunun daha da fazla yaygınlaşmaması önemli.



Ama sonradan gördük ki bu konuşmalar hiçbir yere gitmiyor. İki ülke arasında bir anlaşmazlık tırmanıyor. Yetmiyormuş gibi başka ülkeler de Venezuela'ya yaptırım uyguluyor, tanımıyorlar. En son saydığımda 70'e yakın ülke tanımıyordu Maduro yönetimini."

"MAALESEF İSTENMEYEN OLAYLA SONUÇLANDI"

Son aylarda ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri hareketliliğine değinen Fidan, "Amerika artık güç kullanmaya başlamıştı ve daha sonra kendi aralarındaki müzakerelerin bir noktada yürümemesi bu savaşı durdurmadı ve maalesef o istenmeyen olayla sonuçlandı." şeklinde konuştu.