Hakan Fidan'dan 'SDG' çıkışı: 10 Mart mutabakatına uymalı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono ve Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin'in katılımıyla Türkiye-Endonezya Dışişleri ve Savunma Bakanları Ortak Toplantısı düzenlendi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Fidan konuşmasında Suriye'de son zamanlarda yaşananlara da değinerek SDG sorununa ilişkin değerlendirmeler yaptı.

"TÜRKİYE OLARAK ASYA'DAKİ KONUMUMUZU GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Bildiğiniz gibi Endonezya ve Türkiye arasında ziyaretler gerçekleşmişti. İkili ticaret hacmimizi 10 milyar dolar seviyesine çıkarmakta kararlıyız. Türkiye olarak Asya'daki konumumuzu güçlendirmeye devam ediyoruz. Bölgesel gelişmeleri de kıymetli misafirlerimizle bugün ele aldık. Bunların başında Gazze konusu gelmekte. Geçtiğimiz iki yıl boyunca Endonezya ile muazzam sonuçlar aldık. İslam ülkeleri kendi bölgeleri ile aşamalarda samimiyet gösterirse ilermele kaydedebilir olduğunu görmüş olduk.

"SDG'NİN 10 MART MUTABAKATINA UYMASINI BEKLİYORUZ"

Biliyorsunuz bugün Suriye Dışişleri Bakanı ile görüşmelerimiz oldu. Suriye'nin istikrarı konusunda hem fikir olduğumuzu konuştuk. SDG'nin 10 Mart mutabakatına uyup üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmesini bekliyoruz. Terörle mücadelenin sonuna kadar arkasındayız. Suriye'de kamu düzeninin sağlanması önemli"

YAŞAR GÜLER: "DÜNYANIN FARKLI BÖLGELERİNDEKİ GÜNCEL GELİŞMELER HAKKINDA GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNDUK"

Milli Savunma Bakanı Güler ise, basın toplantısında şu sözleri sarf etti:

Sayın Endonezya Dışişleri Bakanı ile önemli bir toplantı gerçekleştirdik. Stratejik güvenlik konuları, savunma sanayi ve küresel güvenlik iş birliği başlıklarını kapsamlı biçimde ele aldık. Ayrıca dünyanın farklı bölgelerindeki güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Türkiye ve Endonezya arasında gün geçtikçe derinleşen iş birliği, geniş bir yelpazede iki ülkenin de yararına hizmet edebilecek nitelik taşımaktadır.

"TÜRKİYE SURİYE'DE YAŞANAN GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR"