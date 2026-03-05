Pakistan Başbakanı: Türkiye'yi hedef alan son saldırıdan derin endişe duyuyorum

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, sosyal medya hesabından konuya dair paylaşım yaptı.

"Kardeş ülke Türkiye'yi hedef alan son saldırıdan derin endişe duyuyorum" ifadesini kullanan Şerif, "Bu zorlu zamanda cesur Türk kardeşlerimizle tam dayanışmasını dile getiren Pakistan halkına katılıyorum" mesajını verdi.

Şerif, paylaşımında bu tür kınanması gereken eylemlerin daha fazla gerginlik riski taşıdığını, bölgesel barış ve istikrara zarar verdiğini ifade etti.

İtidal çağrısında bulunan Şerif, egemenliğe saygı ile bölgede barış ve istikrarı sürdürmek için diyalog ve diplomasinin önemine dikkati çekti.

BALİSTİK FÜZE ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİ

Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik füzenin Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde İran'dan ateşlendikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen ve etkisiz hale getirilen balistik füze konusunda Türkiye'nin tepkisini ileterek çatışmaların yayılmasına neden olacak her türlü adımdan kaçınılması gerektiğini belirtmişti.