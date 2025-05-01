Hakim ve savcıların terfi kararları Resmi Gazete'de

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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), yeni kararları duyurdu...

HSK, görevde yükselme süresini tamamlayan adli ve idari yargı mensuplarına ilişkin kararlarını açıkladı.

RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

Bu kapsamda, toplam 2 bin 730 kişilik bir listenin yer aldığı kararlar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yayımlanan kararlarda, görevde bulundukları derecede en az iki yılını dolduran ve bu süreci Nisan 2025 sonuna kadar tamamlayan hakim, savcı ve başsavcıların isimlerine yer verildi.

Söz konusu liste, bu kişilerin terfi ettiklerini gösteriyor.

2 BİN 730 HAKİM VE SAVCI TERFİ ETTİ

Adli yargı alanında 2 bin 549 başsavcı, savcı ve hakimin adı listeye girerken, idari yargıdan da 181 hakimin ismi yer aldı.

Bu kişiler, görev süresine bağlı terfi hakkı kazanmış oldu.

İTİRAZ HAKKI TANINDI

Öte yandan, görev süresini tamamladığı halde listede ismini göremeyen yargı mensuplarına da 30 gün içerisinde HSK’ya yazılı başvuruda bulunma hakkı tanındı.

Böylece olası eksiklik veya hatalara karşı itiraz yolu açık bırakıldı.

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