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- Hakkari-Van yolunda askeri araç devrildi: 3 asker yaralı
Hakkari-Van yolunda askeri araç devrildi: 3 asker yaralı
Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 3 asker yaralandı.
- DHA
- 26.04.2021 - 12:52
- Güncelleme : 26.04.2021 - 13:00
Sabah saatlerinde, Hakkari-Van yolunun 15'inci kilometresindeki Aslankaya Tüneli yakınında askeri personelin taşındığı araç, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada 3 asker yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi.
YARALI ASKERLER HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralı askerler, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaza nedeniyle Hakkari- Van yolu, bir süre ulaşıma kapalı kaldı.